ليبيا – أطلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين خلال لقاءً جمعه برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح على ما أنجزته المفوضية بشأن الإستفتاء على الدستور الدائم للبلاد عقب إحالة البرلمان لقانون الإستفتاء للمفوضية.

السايح أكد وبحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق لصحيفة المرصد بأن المفوضية إنجزت مانسبته 90% من التجهيز للاستفتاء ،لافتاً إلى أن المفوضية في إنتظار تخصيص 40 مليون من المجلس الرئاسي في ذات الشأن وبعض التعديلات من مجلس النواب.

وأكد بليحق بأن رئيس المفوضية العليا سوف يستعرض في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين ما إنجزته المفوضية.