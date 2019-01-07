ليبيا – إعتبر رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل وعضو اللجنة التأسيسية لملتقى الزاوية العميد الطاهر الغرابلي أن ملتقى ثوار “17 فبراير” بالزاوية أحرز ثورة بالفعل وكرس هذا الجزء المهم في حياة الليبيين حيث مثل كل الشرائح الموجودة في ليبيا وليس المسلحين بالتحديد.

الغرابلي أكد خلال مداخلة هاتفية عبربرنامج “حوار المساء” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد على أن الملتقى أظهر وجود نوع من “ثوار فبراير” الذين لا يملكون السلاح بل الفكر العلمي المتقدم والمتطور الهادف لبناء دوله بدليل ما جاء في بيانهم الختامي.

وزعم أن بيان المتقى الختامي كان بياناً متوازناً يبني دولة مدنية و ديمقراطية، مشيراً إلى أنهم لايقصون الجميع لكن من أراد أن يقصي نفسه بالتمسك بالديكتاتورية الفكرية وحكم العسكر والولاء لطاغية جديد أو صنع طاغية جديد هؤلاء هم من يقصوا أنفسهم وليس فبراير من تقصيهم حسب قوله.

وتابع قائلاً :”فبراير أتت لتكرس مدنية الدولة وحكم التداول السلمي على السلطات والقانون والمؤسسات وإن أخر هذا البناء والوعد فليس من سيئات فبراير بل سيئات الحكم الديكتاتوري الغاشم الذي جثم على صدور الليبيين لأكثر من 4 عقود من الزمن وهذا هو الواقع فبراير آتت بصندوق انتخابات وتداول سلمي على السلطة”.

كما أكد على أن المتقى والقائمين عليه يملكون رؤيا لمشروع وطني ففي الفقرة 13 من البيان الختامي هناك دعوة لتشكيل مجلس وطني ليبي يضم كل من وصفهم بـ” الخيرين ” وكل من يؤمن بمدنية الدولة وبالتداول السلمي على السلطة، منوهاً إلى أنها ليست حكر على الفبرايرين بالتحديد بل لكل شركاء الوطن وكل من يريد ان ينضم.