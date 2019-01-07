النفط العراقية ..تعلن عن مجموعات الكميات المصدرة من الغاز السائل والمكثفات للعام الماضي

النفط العراقية ..تعلن عن مجموعات الكميات المصدرة من الغاز السائل والمكثفات للعام الماضي

بغداد – أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن مجموع الكميات والشحنات المصدرة من الغاز السائل و”المكثفات” للعام الماضي 2018.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان عن الوزارة إن “مجموع الكميات المصدرة من مكثفات الغاز بلغت 735،230 الف متر مكعب من خلال تصدير 32 شحنة”.

وأشار جهاد، إلى أن “مجموع الكميات والشحنات من الغاز السائل غاز الطبخ بلغت 204،438 الف طن من خلال تصدير 53 شحنة ، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة غاز البصرة”.

وأضاف، أن “تصدير الغاز السائل والمكثفات إلى الأسواق العالمية يتم عبر موانئ شركة غاز البصرة في خور الزبير بمحافظة البصرة جنوب العراق”، مبيناً أن “الوزارة تهدف الى تعزيز الإيرادات المالية عبر تصدير الكميات الفائضة عن حاجة العراق”.

يذكر ان وزارة النفط قامت خلال العامين الماضيين من تصدير الكميات الفائضة من الغاز السائل ومكثفات الغاز في حين ما زالت تستورد كميات كبيرة من الغاز الجاف من اجل تشغيل المحطات الكهربائية.