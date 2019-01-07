السعودية – تنشط نقاشات صفقات الاندماج بين البنوك السعودية في الفترة الأخيرة، إذ أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي، الشهر الماضي، بدء مناقشات مبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين في كيان واحد.

وتعد هذه ثاني حالة اندماج في القطاع البنكي السعودي الفترة الأخيرة، بعد اتفاق ملزم بين “ساب” و”الأول” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تأتي هذه النقاشات، وسط تباين آراء الخبراء، بين من يرى أنها إيجابية للقطاع والاقتصاد، كونه يخفض التكاليف على الكيانات المندمجة ويؤسس كيانات كبرى قادرة على المنافسة، وبين من يعرب عن خشيته من أن تؤدي إلى ضعف فرص نمو القطاع البنكي و”احتكار القلة” لهذا القطاع الذي يضم 12 بنكا.

والبنكان “الأهلي” و”الرياض”، هما الأكبر من حيث رأس المال في البلاد، بقيمة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لكل منهما.

كما أن أصولهما معا بنهاية الربع الثالث 2018، تبلغ 685 مليار ريال (قرابة 183 مليار دولار)، بما يمثل 31 بالمائة من أصول القطاع في البلاد.

وفيما يبدو أن التوجه للاندماجات هو توجه حكومي قبل دخول بنوك أجنبية ضخمة للسوق، بعد أن أصبحت الحكومة السعودية أكثر مرونة في منح التراخيص للبنوك الأجنبية عن السابق.

يؤكد ذلك أن “البنك الأهلي التجاري” مملوك من الحكومة السعودية بنسبة 64.3 بالمائة، فيما “الرياض” بنسبة 47.7 بالمائة، ما يعني أن قرار الاندماج جاء حكوميا.

كان تقرير لوكالة بلومبرج، صدر مؤخرا، قد لفت إلى أن هناك توجه لاندماجات أخرى في القطاع بخلاف المعلن عنها رسميا.

ويبلغ قطاع البنوك في السعودية 12 بنكا وطنيا، وفروعا لـ15 بنكا أجنبيا.