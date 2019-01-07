باكستان تؤكد وقوف الإمارات إلى جانبها في أزمتها المالية

باكستان تؤكد وقوف الإمارات إلى جانبها في أزمتها المالية

الباكستان – أعلن وزير البترول الباكستاني، غلام ساروار خان، أن القيادة الإماراتية أكدت وقوفها مع باكستان ومساعدتها للخروج من عثرتها المالية.

ووصل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، إلى إسلام أباد، الأحد، برفقة وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، بدعوة من رئيس وزراء باكستان.

وأضاف “خان” في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس أوف باكستان”، أن زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان للبلاد “ستكون لها نتائج إيجابية للغاية”.

وأوضح أن البلدين، ناقشا توفير تسهيلات نفطية مؤجلة الدفع إلى باكستان، على غرار ما قدمته السعودية أيضا للبلاد مؤخرا.

من جانبه، قال زلفي بخاري، مساعد رئيس الوزراء لشؤون الباكستانيين في الخارج، إن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لباكستان في الشرق الأوسط، ومصدر رئيس للاستثمارات، حسبما نقلت الإذاعة الرسمية.

وأشار أن الجانبين ناقشا أيضا قضية الباكستانيين المحبوسين في سجون الإمارات.

وخلال اللقاء الذي جمع “خان” مع “بن زايد”، الأحد، أكد الطرفان على أهمية المتابعة الفعالة لمختلف المبادرات المتخذة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية الاستراتيجية، بما في ذلك العمل على إطار اتفاق استثمار طويل الأجل” وفق بيان مكتب رئيس الوزراء الباكستاني.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الإمارات أنها ستودع 3 مليارات دولار في بنك الدولة الباكستاني (المصرف المركزي) لدعم اقتصاد البلاد وتعزيز السيولة والاحتياطات النقدية للعملات الأجنبية.