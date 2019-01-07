ليبيا – تمكن أعضاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمكتب تحريات أبوسليم اليوم الإثنين من ضبط كمية من أقراص الهلوسة نوع “إكس تي سي” تقدر بحوالي 1500 قرص تم جلبها من دولة هولندا إلى دولة ليبيا عن طريق المنفذ البحري ميناء الخمس بداخل مواد منزلية وكهربائية.

داخلية الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأن سعر القرص الواحد يقدر بـ110 دينار فيما بلغ إجمالي الكمية بحوالي 156 ألف دينار، لافتةً إلى أن معلومات وردت عن تشكيل عصابي دولي يتكون من 5 أشخاص الأول يقيم في دولة هولندا والثاني يقيم في دولة مالطا والثلاثة الآخرين الذين تم القبض عليهم بمدينة طرابلس.

وأشارت الداخلية إلى أنه بعد التحري وجمع الإستدلالات عنهم تم إختراق أحد أعضاء العصابة الذي يقوم بترويج بعض الأقراص حيث تم التنسيق معه على شراء عدد 500 قرص نوع إكس تي سي وتقدر بحوالي 55 ألف دينار وتم القبض عليه متلبسا وبالتحقيق معه اعترف بوجود باقي الكمية بمنزل شخص ليبي الجنسية يقيم بمنطقة المدينة الرياضية.

وقالت الوزارة :”إنه بضبط الشخص الآخر أعترف بأن هذه الكمية تم تهريبها بداخل آلة كهربائية “مكنسة كهربائية قادمة من دولة هولندا إلى ليبيا عن طريق منفذ الخمس البحري وهو الذي قام بإستلامها وبجلبها إلى مدينة طرابلس والذي أعترف بتسليم 500 قرص إلى شخص يقيم بمنطقة الغرارات”،منوّهة إلى أنه تم ضبط الشخص الثالث متلبسا وتم التحقيق معه وإحالتهم إلى نيابة جرائم المخدرات طرابلس.

وزارة الداخلية ثمنت كافة الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مكافحة هذه الآفة التي تفتك بالشباب الليبي.

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