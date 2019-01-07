ليبيا – خاطب ثلاثة من أعضاء المجلس الرئاسي كل من رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصـرف ليبيا المركزي والوزراء ورؤساء الهيئات ومجالس الإدارة الحكومية والأجهزة والمصالح والمؤسسات والشركات العامـة بعدم الإعتداد بقرار سابق أيده رئيس الرئاسي بعد أن أصدره رئيس الإستشاري خالد المشري .

وفى نسخة من الكتاب الصادر اليوم الإثنين والذي تلقت المرصد نسخة عنه ، طالب كل من أحمد معيتيق ، وعبدالسلام كاجمان ، وفتحي المجبري الذي علق إنقطاعه مؤخراً ، الجهات التي خاطبوها بعدم الإعتداد بكتاب مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رقم 2/22 .

وينص كتاب مدير مكتب السراج المشار له على إحالة تكليف صادر بالمخالفة من رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري لسليمان الشنطي وهو من الإخوان المسلمين بمنصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى طرابلس .

وإستند كتاب الأعضاء الثلاثة على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتنفيذ للاتفاق السياسي الليبي الذي نص على التشاوربين مجلس النواب والدولة بشأن شاغلى المناصب القيادية للوظائف السيادية .

كما إستند الكتاب على المادة التي تنص فى الاتفاق السياسي على أن إعفاء شاغلي هذه المناصب العليا هو اختصاص مجلس النواب فقط وبعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب .

وأضاف : ” عليه يطلب منكم عدم الاعتداد بما ورد في الكتاب المشار إليه وأعتباره كانه لم يكن لمخالفته لما هو مقرر باحكام القانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والاتفاق السياسي الليبي “.

قرار المشري المحال للسراج وموافقة الأخير عليه :

ويأتي هذا النزاع وفقاً لبعض النواب فى ظل تقارب وتحالف سجلته الساحة خلال الفترة الماضية بين السراج والمشري إنتهى بإفشالهما مشروع ” توحيد السلطة التنفيذية ” الذي سعى له أعضاء من النواب والدولة للإطاحة بالرئاسي الحالي وتشكيل آخر وهو الأمر الذي أيده المشري بداية قبل أن يعرقله بعد تعيينات وزارية وحكومية قدمها السراج لتكتلات بعينها فى مجلس الدولة ليدخل الإنقسام السياسي فى البلاد بذلك عامه الخامس .

وقف القرارات الفردية

ومن جهته طالب رئيس هيئة الرقابة الادارية نصر حسن اليوم الاثنين رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ المصرف المركزي ووزراء ورؤساء الهيئات بحكومة الوفاق بعدم التعامل مع قرارات الرئاسي التى تم اتخاذها بدون إجماع أعضائه بحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي.

حسن أوضح في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنه لا يجوز للمجلس الرئاسي استحداث كيانات إدارية أو إصدار تكليفات بوظائف قيادية لإدارة شؤون المؤسسات والوزارات والمصالح والاجهزة والمراكز العامة بدون أن يجمع عليها كافة أعضائه ، مطالبة بضرورة استنادها (قرارات الرئاسي) على محاضر اجتماعات رسمية محددة بالتاريخ والرقم.

وشدد رئيس هيئة الرقابة الادارية على الجهات المذكورة أعلاه بأنه لا يعتد بأي إجراءات أو قرارات للرئاسي بشأن تخصيص مبالغ مالية الا بإجماع أعضاء المجلس واثبات ذلك بمحاضر رسمية لإجتماعات المجلس محددة برقم وتاريخ.

وكان معيتيق قد طالب كل الجهات الحكومية من خلال مكتبه بعدم الإعتداد بقرار رئيس الرئاسي فائز السراج بشأن تكليف وزير جديد للصحة خلفاً للوزير المُقال عمر البشير كونه قراراً فردياً لم يُتخذ بالإجماع وسط إتهامات متصاعدة للسراج بالتفرد بالقرار وتوظيف التعيينات والمناصب لمصالح سياسية تضمن بقائه على رأس الحكومة .

رفع حصانة عن المشري

وفى تطور آخر طالبت هيئة الرقابة الإدارية فى طرابلس اليوم الإثنين أيضاً برفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي فى حزب العدالة والبناء .

وجاء هذا الطلب فى رسالة موجهة من مدير إدارة التحقيق فى الهيئة حسن سالم المناخ إلى مقرر مجلس الدولة الإستشاري وتلقت المرصد نسخة عنها .

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الطلب يأتي بالنظر للتحقيقات الجارية فى القضية رقم 10 لسنة 2017 المتعلقة بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية من قبل المشري إبان ترأسه للجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام .

وقال مصدر قضائي لـ المرصد بأن المخالفات المرتكبة فى القضية المتعلقة بالمشري تتعلق بقرارات تخصيص وصرف ميزانيات لجماعات مسلحة بالمخالفة للقانون المالي للدولة إضافة لمخالفات أخرى تتعلق بالمؤتمر وإنفاقه .

” وفى المجمل فأن هذه القرارات الصادر جميعها اليوم تعكس مدى الصراع السياسي والنزاعات بين أعضاء الرئاسي مع السراج من جهة بعد تفرده بالقرار حتى بلغ به معارضته لعودة الأعضاء المقاطعين لمجلسه ، وداخل مشروع الوفاق برمته من جهة أخرى الأمر الذي يحتم سرعة اللجوء إلى خيار توحيد السلطة التنفيذية وإستبدال الرئاسي الحالي أو التوجهة إلى خيار الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة كحل جذري ينهي كل هذا التنازع الذي أثقل كاهل الدولة والمواطن وإستنزف مواردها وإمكانياتها ” يقول بعض النواب والمراقبون .

المرصد – خاص