مصر – نشرت الفنانة المصرية مها أحمد على حسابها في “إنستغرام”، صورة لها من داخل أحد أعمالها تظهر فيها وهي ترتدي ملابس شعبية سوداء وتعصب رأسها برباط رأس أسود وتمسك رأسها بيديها، لتظهر وقد بدا التعب والمرض عليها.

وعلقت مها على الصورة لتعلن إصابتها بنزلة برد لكن بشكل كوميدي، إذ قالت: “يارب البرد يموووت والشتا تتشل وأنفلوانزا يجيلها ساكتة قلبية.. أنا تعبت تعبت تعبت يا أم منى”، لتتلقى آلاف التعليقات بنفس النبرة الساخرة التي أعلنت بها عن إصابتها بنزلة البرد، حيث علق أحد المتابعين بقوله “أم منى عندها برد”، وعلق آخر بقوله “تعبتي من إيه يا منى”.

واتجهت مها أحمد خلال الفترة الأخيرة للإعلام بشكل اوسع، بعد أن استطاعت إنقاص وزنها بشكل ملحوظ، وقدمت برنامجاً بعنوان “الست هانم” يذاع على القناة الأولى في التلفزيون المصري، وابتعدت عن السينما والتلفزيون في الفترة الأخيرة.