ليبيا – أعلن عضو المجلس البلدي سبها غدفي بوسعدة أمس الأحد المدينة وبالأخص منطقة المهدية منطقة منكوبة بسبب فيضان مياه الصرف الصحي في عدد من شوارعها.

بوسعدة طالب خلال مداخلة سابقة عبر قناة “ليبيا الأحرار” المجلس الرئاسي بالتدخل لحل أزمة مياه الصرف الصحي التي تسببت في غرق عدد من الأحياء ، واصفا الوضع الصحي والبيئي بالمأساوي.

يشار إلى أن مدينة سبها تشهد من حين إلى آخر فيضانات لمياه الصرف الصحي بسبب تعطل أو سرقة مضخات منظومة الصرف الصحي ، وأرجع عميد البلدية الخيالي في وقت سابق سبب المشكلة إلى التدهور الامني في الجنوب الذي يسمح لضعاف النفوس بالاعتداء المتكرر على المضخات .