إسبانيا – نشر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما صورة لتدريباته الليلية، وذلك قبيل ساعات قليلة من السقوط المدوي لفريقه ريال مدريد في عقر داره أمام ريال سوسييداد أمس، في المرحلة الـ18 من “الليغا”.

وعلق بنزيما على الصورة: “التدريبات الليلية… عمل شاق خلف أبواب مغلقة”.

والمثير أن بنزيما نشر هذه الصورة قبيل ساعات قليلة من هزيمة مذله لريال مدريد أمام ضيفه سوسييداد بهدفين دون رد، في مباراة واصل فيها المهاجم الفرنسي إهدار فرص التسجيل وتقديم أداء سيء.

واكتفى بنزيما صاحب الـ31 عاما، بإحراز 7 أهداف فقط في 16 مباراة خاضها في الدوري الإسباني (الليغا) هذا الموسم، وهو معدل تهديفي لا يليق برأس حربة لفريق من حجم “الميرينغي”.

هزيمة الأمس هي السادسة للريال هذا الموسم في “الليغا”، ويحتل الفريق حاليا المركز السدس برصيد 30 نقطة، ويتخلف بفارق 10 نقاط عن غريمه برشلونة متصدر الدوري.

المصدر: RT + sports.ru