ليبيا – إجتمع وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الأحد بمدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز عمر ومدير أمن الجبل الأخضر رئيس خطة تأمين بنغازي العقيد خالد البسطة.

بوشناف إطلع خلال الإجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية المؤقتة على سير عمل الخطة الأمنية وضبطها للشارع العام.

يشار إلى أن المستشار بوشناف قد أطلق خطة أمنية في مدينة وبنغازي ومدن المنطقة الشرقة لفرض الأمن ومكافحة الجريمة ، وأجرى بالتزامن مع إطلاق الخطة تغييرات في إدارات أمن المنطقة الشرقية بدايةً بمديرية أمن بنغازي.