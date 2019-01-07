السودان – نظم المئات من أنصار الحكومة السودانية، ولأول مرة منذ بدء الاحتجاجات، تجمعا في مدينة كسلا شرق العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال أحد المشاركين في التظاهرة لوكالة “فرانس برس” عبر الهاتف: “جئنا لأننا نريد البشير أن يظل رئيسا من أجل أمن بلدنا، والأمن مقدم على الطعام.. دون أمن لن تستمتع بالطعام، ومشكلة الطعام ستحل قريبا”.

وذكر شهود عيان، أن المتظاهرين حملوا لافتات كتب عليها: “تقعد بس”، ردا على شعار المحتجين المطالبين برحيل البشير عن الحكم “تسقط بس”.

ونظم مؤيدو الرئيس السوداني، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم تظاهرة كسلا.

وكتب المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم الصديق على “تويتر”: “كسلا الآن التفاف شعبي. البلد آمن”، مرفقا تعليقه بصورة لتجمع كسلا.

المصدر: أ ف ب