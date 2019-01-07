الغابون – أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن حكومة الغابون بأن الوضع في البلاد تحت سيطرتها، وأنه سيتم اعتقال العسكريين المتورطين في محاولة انقلاب شهدته البلاد صباح اليوم الاثنين.

ونقلت مصادر إعلامية عن وزير الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة غي برتراند مابانغو أن قوات الأمن ألقت القبض على المتمردين، وأن النظام العام سيستعاد بالكامل خلال ساعتين أو ثلاث ساعات.

وفي وقت سابق من اليوم، سيطر ضباط في جيش الغابون على مبنى الإذاعة الوطنية وأعلنوا تشكيل “المجلس الوطني للإصلاح”، معبرين عن شكوكهم في قدرة الرئيس علي بونغو الخاضع للعالج حاليا من جلطة دماغية في المغرب، على الاستمرار في القيام بمسؤوليات منصبه.

المصدر: وكالات