ليبيا – قام الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الإعلام الخارجي أحمد الأربد بزيارة لجرحى الهجوم الإرهابي على مقر وزارة الخارجية بالمستشفيات التونسية يرافقه إيهاب كرير الملحق الثقافي بالسفارة الليبية في العاصمة تونس.

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جاء ذلك بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة للإطمئنان على حالتهم الصحية تنفيذاً لتوجيهات وزير خارجية الوفاق محمد سيالة للإهتمام بجرحى التفجير الإرهابي وحصولهم على الإهتمام والرعاية اللازمة.

وقد نفل الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية تحيات الوزير متمنياً لهم سرعة الشفاء والرجوع لأهاليهم معافين.