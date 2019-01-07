ليبيا – صادقت الحكومة السورية عبر رئاسة مجلس الوزراء فى دمشق على لائحة للأفراد والكيانات الإرهابية التي غذت الإرهاب فى سوريا على مدار السنوات السبعة الماضية وشملت عشرات الأسماء والكيانات التي إتهمتها بدعم الارهاب فى هذه الدولة التي مزقتها الحرب على مدار السنوات السبعة الماضية .

وشملت القائمة الصادرة عبر رئاسة الوزراء والتي نشرتها وسائل أعلام سورية وإطلعت عليها المرصد أسماء عرب وأجانب، على رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحركة النهضة الإخوانية في تونس التي ردت بلهجة تنازلية لسوريا حيث دعت إلى عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية وضرورة إجراء المصالحة الوطنية السورية الشاملة .

وأشارت الحكومة إلى أن إدراج النهضة جاء لتورطها فى تسفير عناصر إرهابية تونسية إلى سوريا عبر ليبيا بالتعاون مع الجماعة الليبية المقاتلة بإمرة عبدالحكيم بلحاج والتي جرى إدراجها على القائمة أيضاً كما جرى إدراج كتيبة عقبة بن نافع التونسية الإرهابية والتي قاتلت فى كل من ليبيا وسوريا والعراق وكذلك حركة النهضة الجزائرية وكيانات مغاربية أخرى توعدت دمشق بملاحقتهم قضائياً .

وأكدت أن إعداد هذه القائمة بدأ منذ تاريخ 29 يناير 2017 وقد تكامل إعدادها الآن عن رئاسة مجلس الوزراء وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للحكومة فى دمشق وجرى وضع أسماء المشمولين فيها بقرار حمل رقم 18/98 فيما أكد مسؤول سوري للمرصد صحتها .

وأعلنت سوريا أن القائمة جائت استناداً إلى القرار رقم 1 تاريخ 12 يناير 2017 الصادر عن لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267، و 1373، وأُعتمد كقائمة محلية للأشخاص والكيانات الإرهابية .

وكان النائب العام قد أعلن مساء الخميس إصدار مذكرة قبض بحق عبدالحكيم بلحاج بتهمة التعاون ودعم المعارضة التشادية المتحالفة مع تنظيم القاعدة والتآمر معها على شن هجمات ضد البنية التحتية النفطية وشملت القائمة إبراهيم جضران وشعبان هدية ” أبوعبيدة الزاوي ” آمر غرفة عمليات ثوار ليبيا .

وفى يونيو 2017 أعلنت المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، قطع العلاقات مع دولة قطر وأدرجت كل من علي الصلابي وشقيقه إسماعيل وبلحاج والمهدي الحاراتي والصادق الغرياني على لائحتها للإرهاب .

وفى ذات الشهر أصدرت لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب الليبي ملحقاً للقائمة الخليجية – المصرية بـ75 إسم و 9 كيانات بينهم شخصيات إعلامية وإخوانية بارزة وأخرى من تنظيمي القاعدة وداعش إتهمتهم بدعم الإرهاب والإرتباط بكل من تركيا وقطر .

وتحقق لجنة نيابية فى تونس منذ فترة طويلة فيما عرف بقضية ” تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر ” فى ليبيا وسوريا والعراق وقد خلصت هذه اللجنة فى تقرير سلمته للرئاسة التونسية نهاية العام الماضي إلى تورط حركة النهضة فى هذه القضية فيما توصلت هيئة الدفاع عن ” الشهيدين ” شكري بلعيد ومحمد البراهمي لتورط الحركة فى إغتيالهما وحيازتها تنظيم سري أكد وجوده الرئيس الباجي قائد السبسي .

المرصد – خاض