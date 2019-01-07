أسبانيا – أعلن ريال عن ضم اللاعب إبراهيم دياز مهاجم منتخب إسبانيا تحت 19 عاما قادما من مانشستر سيتي بعقد يمتد لستة أعوام ونصف.

وجاء الإعلان عن التعاقد مع دياز، عقب هزيمة الفريق 2-0 أمام ضيفه ريال سوسيداد بالليغا بعد أقل من ساعة.

ولم يوضح ريال قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنه دفع نحو 19 مليون دولار.

وسيخضع دياز للكشف الطبي اليوم الاثنين قبل تقديمه رسميا في استاد الملكي سانتياغو برنابيو.

وشارك دياز في إجمالي 50 دقيقة مع السيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي لكنه لم يلعب هذا الموسم مع الفريق السماوي.

واكتفى بالمشاركة في التشكيلة الأساسية ثلاث مرات في كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الموسم، وأحرز هدفين بالفوز 2-0 على فولهام في نوفمبر.

وبات دياز أحدث صفقة في نهج ريال مدريد الجديد بضم اللاعبين الإسبان الشبان في آخر أربعة أعوام.

المصدر: رويترز