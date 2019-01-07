تركيا – افادت مصادر مطلعة إن سفينة الإنزال الأمريكية “Fort McHenry USS Fort McHenry LSD 43” دخلت امس الأحد في الساعة 21:10 بتوقيت موسكو إلى البحر الأسود مرورا بمضيق البوسفور.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن المصادر قولها إنه وفقا للقواعد المعمول بها، فقد رافق السفينة أثناء عبورها المضيق، قارب تابع لخفر السواحل التركي.

وقد ذكرت قيادة الأسطول البحري الأمريكي السادس، في وقت سابق من الأحد، أن سفينة الإنزال “Fort McHenry” ستتوجه إلى البحر الأسود.

وقالت القيادة الأمريكية في هذا الصدد إن “عبور “Fort McHenry” إلى البحر الأسود يؤكد عزمنا الجماعي على ضمان سلامة البحر الأسود، ويعزز من علاقاتنا القوية مع حلفاء وشركاء الناتو في المنطقة.. كما تبين العمليات الروتينية في البحر الأسود المرونة والقدرات المتأصلة لقوات الأسطول الأمريكي السادس”.

وتحمل السفينة العسكرية الأمريكية على متها 500 جندي من مشاة البحرية، وخمسة قوارب حوامة مخصصة لإنزال المارينز والمعدات العسكرية إلى البر.

ووفقا لاتفاقية مونترو لعام 1936، فإن الدول خارج حوض البحر الأسود يسمح لها بإبقاء قواربها في المياه الإقليمية للبحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوما.

المصدر: إنترفاكس