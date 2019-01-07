دبي – نشرت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، صورة عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، وهي بزي عربي، وأرفقت الصورة بتعليق باللغة العربية.

وظهرت جورجينا ذات الـ24 عاما بقفطان مغربي مع غطاء رأس، وكتبت: “شكرا على حسن الضيافة والترحاب من قلوبكم الكبيرة و جعل زيارتنا لكم زيارة لا تنسى.. شكرا دبي”.

ورافقت جورجينا مؤخرا صديقها رونالدو إلى دبي، لحضور حفل توزيع جوائز “غلوب سوكر”، الذي شهد تتويج “الدون” بجائزة الأفضل لعام 2018.

وتفوق رونالدو على الثنائي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وأنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

المصدر: إنستغرام