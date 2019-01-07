فيينا – ارتفعت البورصات العربية عدا الأردن في نهاية تداولات الإثنين، مع تحسن معنويات المستثمرين بالتزامن مع مكاسب قوية في أسواق النفط العالمية.

وبحلول الساعة (13:13 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس/ أذار بنسبة 1.54 بالمائة أو ما يعادل 88 سنتاً، إلى 57.94 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم فبراير/ شباط بنسبة 1.27 بالمائة أو ما يعادل 61 سنتاً إلى 48.57 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.45 بالمائة إلى 8047 نقطة، بفضل مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات المصارف والمواد الأساسية والاتصالات.

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 1.37 بالمائة إلى 10494 نقطة، لأعلى مستوياتها في عامين، مدعومة بمكاسب 6 قطاعات يتصدرها العقارات بنحو 3.7 بالمائة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.62 بالمائة إلى 4934 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك بقيادة “أبوظبي الأول” و”أبوظبي التجاري”.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.14 بالمائة إلى 2534 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك يتقدمها “بنك الإمارات دبي الوطني”.

وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.47 بالمائة إلى 5402 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنحو 0.13 بالمائة إلى 4765 نقطة، بينما ربح المؤشر العام ما نسبته 0.36 بالمائة إلى 5176 نقطة.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.23 بالمائة إلى 4312 نقطة، مع صعود أسهم القطاع المالي والصناعي بنحو 0.58 بالمائة و0.2 بالمائة على التوالي.

وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع هامشي بنسبة 0.01 بالمائة إلى 1330 نقطة، بدعم رئيس من صعود سهم “البحرين للأسواق الحرة” بنسبة 0.68 بالمائة و”جي اف اتش” 2 بالمائة.

في المقابل، انخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.57 بالمائة إلى 1931 نقطة، مع هبوط أسهم “البنك العربي” بنسبة 0.48 بالمائة و”الإقبال للاستثمار” بنسبة 2.4 بالمائة.

وكانت بورصة مصر في عطلة اليوم لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، على أن تستأنف دوامها الثلاثاء.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 1.45 بالمائة إلى 8047 نقطة.

قطر: بنسبة 1.37 بالمائة إلى 10494 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.62 بالمائة إلى 4934 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.36 بالمائة إلى 5176 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.23 بالمائة إلى 4312 نقطة.

دبي: بنسبة 0.14 بالمائة إلى 2534 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.01 بالمائة إلى 1330 نقطة.

وانخفضت سوق:

الأردن: بنسبة 0.57 بالمائة إلى 1931 نقطة.