ليبيا – أكد مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية على إستمرار فريق صنف الهندسة العسكرية في إزاله الالغام ومخلفات الحرب وفتح الطرق المغلقة من محيط المحطة الغازية والمحجر وسوق المواشي والحظيرة الجمركية ومحطة محولات الـكفرة 132 الكهربائيه وبعض المزارع والمنازل.

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فريق صنف الهندسة العسكرية قام بعمله وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمنطقة بناء على تكليف وإشراف مباشر من آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد الابعج.

وأشار مكتب إعلام منطقة الكفرة إلى أنه سيتم اليوم الإعلان عن تأمين المنطقة بالكامل من جميع الأجسام الخطيرة التي تمس أمن وروح المواطن.