عون: القمة العربية الاقتصادية في بيروت ستنعقد في موعدها

عون: القمة العربية الاقتصادية في بيروت ستنعقد في موعدها

لبنان – أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في 19-20 يناير الجاري ستعقد في موعدها بالعاصمة بيروت.

جاءت تصريحات عون خلال استقباله الممثل الشخصي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الوزير العميد الأزهر القروي الشابي، في قصر الرئاسي ببيروت اليوم الاثنين.

وأشار عون إلى أن وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، ليس سببا لتأجيل القمة، إذ قال: “الحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقا للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة”.

وأكد عون أن “كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم القمة أنجزت، ولبنان جاهز لاستقبال القادة العرب لمناقشة المواضيع الواعدة على جدول أعمال القمة”.

وسلم الشابي الرئيس اللبناني رسالة خطية من الرئيس التونسي يدعوه فيها للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في تونس بتاريخ 31 مارس المقبل.

وأكد الوزير الشابي أن الرئيس السبسي سوف يحضر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت.

ورحب عون بمشاركة السبسي في القمة.