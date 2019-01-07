فلسطين – أدانت حكومة فلسطين اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وتجوّل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في أنفاق المسجد والبلدة القديمة المحتلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن “بولتون أراد باقتحامه أن يقدم باسم إدارة ترامب المتطرفة دعما للاحتلال والعدوان على القدس والمسجد الأقصى وعلى الشعب العربي الفلسطيني”.

وأكد المحمود أن “المسجد الأقصى المبارك هو كل ما تحيط به الأسوار وتبلغ مساحته 144 دونما وله ما يرتفع عن الأرض حتى السماء وما ينزل حتى سابع أرض ولا حق فيه سوى للمسلمين، وأن القدس المحتلة عام سبعة وستين أرض عربية منذ فجر التاريخ، وهي عاصمة فلسطين الطبيعية كما نصت على ذلك الحقائق والشرائع والقوانين الدولية، وتعترف بها وعاصمتها القدس الشرقية 138 دولة في العالم”.

وطالب المحمود العالم بإدانة ما أقدم عليه بولتون وإدارته والتحرك من أجل وقف الاعتداءات الاحتلالية وتطبيق القوانين الدولية التي تقضي بإزالة الاحتلال وترسيخ أسس السلام الشامل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتوجه مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون مؤخرا إلى حائط البراق عند المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، خلال زيارته إلى إسرائيل ضمن جولة شرق أوسطية.

المصدر: “معا”