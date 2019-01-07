ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأحد تسجيل متوسط انتاج يومي بلغ 1.107 مليون برميلا وايرادات نفطية بقيمة 24.4 مليار دولار أمريكي في عام 2018 محققة بذلك أعلى إيرادات منذ خمس سنوات حيث تقدر قيمة الزيادة بحوالي 78%مقارنة بالعام الماضي.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قدم بحبسب موقعها الرسمي البيانات المالية لعام 2018 وخطط الشركات التابعة للمؤسسة لعام 2019 وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في بنغازي بعد الاجتماعات الجمعيات العمومية السنوية بين مجلس إدارة المؤسسة وشركات القطاع والتي استمرت لمدة اسبوعين.

وأطلع صنع الله المراسلين الصحفيين على أداء المؤسسة خلال عام 2018 قائلا: ” لقد تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط من تحقيق أعلى مستويات إنتاج وأعلى إيرادات منذ عام 2013 ولكن لم يكن ذلك بالأمر الهين فقد ضحى زملاؤنا الشهيدين عبد العزيز بشير ووحيد درور بدمائهم رحمهم الله كما تعرّض بعض الموظفين للخطف والضرب والإهانة وهناك من يعمل في هذه اللحظة بالذات في ظلّ ظروف صعبة للغاية”.

وأضاف صنع الله :”نجحنا بالحفاظ على وحدتنا وإبعاد الخلافات السياسية ومحاولات التقسيم والتخريب ووضع مصلحة الوطن فوق كلي شيء وأنا على ثقة تامّة بأن لدينا القدرة على تجاوز هذه المرحلة كما أن المؤسسة آخذة في التوسع أيضا حيث ستقوم شركات يافعة ببدأ نشاطاتها ومن بينها شركة زلاف ليبيا في الجنوب وشركة الإنشاءات النفطية هنا في مدينة بنغازي وغيرهما”.

صنع الله أكد على أن المؤسسة الوطنية للنفط ستستمر في تكريس مبدأ الشفافية خلال العام القادم،مجدداً دعوته لجميع الجهات الوطنية إلى تبنّي هذا المبدأ حيث يحقّ لكل مواطن ليبي معرفة كيفيّة صرف كل دينار ليبي من عائدات النفط.

أما فيما يتعلق بالوضع في حقل الشرارة، أفاد رئيس مجلس الإدارة:”لطالما كانت المؤسسة من أبرز المدافعين عن الحقوق المشروعة لأهل الجنوب حيث بذلت المؤسسة كل ما في وسعها لتحسين الأوضاع بالمناطق الجنوبية وستستمر في ذلك مهما كلف الأمر ولكن وللأسف يتم استغلال هذه الحقوق من قبل مجموعة من المجرمين الذين يقفون غير مكترثين ولا مباليين أمام عمليات التدمير التي تطال الحقول إن ما يحدث في حقل الشرارة هو كارثة وطنية واستمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن سيكون له عواقب وخيمة طويلة المدى تهدد مستقبل ليبيا يؤسفني حقاً أننا عدنا لاستخدام الإنتاج النفطي للمساومات السياسية”.

رئيس المؤسسة الوطنية شدد على ضرورة إتخاذ تدابير أمنية طارئة لأن تردّي الأوضاع الأمنية يمثّل العائق الأكبر والتحدي الأخطر ليس فقط بالنسبة لعمليات الإنتاج بل أيضاً لمشاريع التنمية المستدامةوزعزعة ثقة المستثمرين،مطالباًبأن يكون الأمن في المناطق النفطية البند الأول في لائحة أولويات جميع السلطات في ليبيا.