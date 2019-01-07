ليبيا – عقد بمقر شركة الخليج العربي للنفط في مدينة بنغازي اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط مع لجنة إدارة مصحة النفط وذلك لعرض نشاطها خلال عام 2018.

كما عرض خلال الإجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة الميزانيات التقديرية لعام 2019 وتقديم عرض لمشروع تطوير مبنى مصحة النفط.

وأكد رئيس مجلس ادارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله على أهمية تطوير المصحة لما توفره من خدمات لمستخدمي القطاع وأفراد عائلاتهم في مختلف التخصصات الطبية. وتقدم رئيس لجنة إدارة المصحة المكلف بشكره وتقديره لمجلس ادارة المؤسسة، موضحاً أن العمل جار على توفير كافة الخدمات الطبية بالمصحة.