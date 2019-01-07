الولايات المتحدة – كشفت شركة مايكروسوفت عن الحاسوب Surface Studio 2 الجديد المخصص للأعمال الإبداعية كالرسم والتصميم الرقمي.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها قامت بزيادة كفاءة الرسوميات بجهازها الجديد بنسبة 50% مقارنة بالموديل السابق؛ حيث تشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطاقة الرسوميات نفيديا Geforce GTX مع ذاكرة بسعة تصل إلى 8 جيجابايت.

وقامت شركة مايكروسوفت بزيادة دقة الرسوميات بشاشة PixelSense قياس 28 بوصة لتبلغ حاليا 4500 x 3000 بيكسل في تنسيق 3:2 مع دعم وظيفة اللمس المتعدد 10 نقاط.

وأكدت الشركة الأمريكية على زيادة درجة سطوع الشاشة بنسبة 38% مع زيادة التباين أيضا بنسبة 22% مقارنة بالموديل السابق، ويأتي مع الجهاز قلم Surface Pen الجديد بحساسية ضغط تبلغ 4096 نقطة ضغط، ويمكن للمستخدم ضبط وضع الشاشة بمرونة.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن جميع موديلات Surface Studio 2 الجديدة تأتي مزودة بنظام ويندوز 10 Pro ولوحة المفاتيح Surface Keyboard وفأرة Surface Mouse وقلم Surface Pen بسعر يبدأ من 3499 دولاراً أمريكياً.

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