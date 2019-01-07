ليبيا – عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أمس الأحد اجتماعاً مع مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإسكان والمرافق بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

مدير الشؤون المالية والإدارية بيّن خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس العديد من المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الوزارة.

وتتضمن المشاكل بحسب مدير الشؤون المالية بالوزارة عدم تخصيص ميزانيات في الثلاث سنوات الأخيرة مما أثر سلباً وبشكل مباشر في أدائها وسحب الأذرع التنفيذية لها مما يستوجب وقفة جادة لهذه الوزارة ودعمها لتتمكن من أداء مهامها على الوجه الأمثل .