السعودية – أطلق ولي عهد السعودية محمد بن سلمان برنامجا جديدا أطلق عليه اسم “سند”، يلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع السعودي لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار.

ويقدم البرنامج مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة.

ويقوم البرنامج على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته.

ونشر البرنامج تفاصيل مبادرة “سند للزواج” والتي تعتبر إحدى مبادرات البرنامج، وهي مخصصة للمتزوجين حديثا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة، ويشترط أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية، وأن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة، على أن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ومن الشروط أيضا ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال سعودي، ولا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، بالإضافة إلى إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

المصدر: وكالات