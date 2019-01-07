ليبيا – طالب رئيس هيئة الرقابة الادارية نصر حسن اليوم الاثنين رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ المصرف المركزي ووزراء ورؤساء الهيئات بحكومة الوفاق بعدم التعامل مع قرارات الرئاسي التى تم اتخاذها بدون إجماع أعضائه بحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي.

حسن أوضح في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنه لا يجوز للمجلس الرئاسي استحداث كيانات إدارية أو إصدار تكليفات بوظائف قيادية لإدارة شؤون المؤسسات والوزارات والمصالح والاجهزة والمراكز العامة بدون أن يجمع عليها كافة أعضائه ، مطالبة بضرورة استنادها (قرارات الرئاسي) على محاضر اجتماعات رسمية للرئاسي محددة بالتاريخ والرقم.

وشدد رئيس هيئة الرقابة الادارية على الجهات المذكورة أعلاه بأنه لا يعتد بأي إجراءات أو قرارات للرئاسي بشأن تخصيص مبالغ مالية الا بإجماع أعضاء المجلس واثبات ذلك بمحاضر رسمية لإجتماعات المجلس محددة برقم وتاريخ.