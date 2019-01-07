تونس – دعا وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، قطر، إلى مواصلة المساهمة في دعم اقتصاد بلاده، عبر الاستثمار في المجالات الاقتصادية الواعدة.

جاء ذلك، خلال لقاء للجهيناوي، الإثنين، محمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزاراء وزير الخارجية القطري، في العاصمة الدوحة، وفق بيان للخارجية التونسية.

وبدأ الوزير التونسي اليوم زيارة إلى قطر، ضمن الاستعدادات الجارية للدورة العادية الثلاثين للقمة العربية التي ستحتضنها تونس في 31 مارس/ آذار المقبل، ومواصلة للزيارات التي قام بها إلى عدد من العواصم العربية”

وأطلع الجهيناوي، نظيره القطري “على التحضيرات والخطوات التي اتخذتها تونس لتأمين ظروف نجاح القمة العربية القادمة، معتبرا هذا الموعد لبنة وخطوة أساسية في سبيل تفعيل العمل العربي المشترك”.

وعبّر عن ارتياحه للتطور الهام الذي عرفته المبادلات التجارية بين البلدين، ونسق التعاون الفني من خلال تطور انتدابات الكفاءات التونسية.

بدوره، أكد الوزير القطري حرص بلاده على المساهمة في إنجاح قمة تونس، مؤكدا حضور دولة قطر على أعلى مستوى للقمة.

وجدد التزام بلاده بمواصلة جهودها لدعم الاقتصاد التونسي؛ وفق البيان.

يذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن خلال المؤتمر الدولي للاستثمار بتونس نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، عن مساعدة مالية لتونس بقيمة 1.25 مليار دولار.