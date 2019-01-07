أستراليا – قد تكون العناية بالبشرة صعبة بسبب ضغوطات حياة العمل اليومية، والحمية غير الصحية، والتلوث، والنوم المتقطع.

فيما يلي خمس نصائح غذائية تساعد على الحفاظ على نضارة البشرة وإبطاء شيخوخة الجلد، وفق ما نقل موقع “إن دي تي في ” الإلكتروني:

1- الحفاظ على رطوبة الجسم

يعتبر شرب كميات كافية من الماء من أفضل السبل التي تضمن الحفاظ على بشرة صحية وشابة، لأن الماء يطرد السموم من الدم، ويساهم في التقليل من احتمال الإصابة بحب الشباب.

2- تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الكولاجين

إن تناول الأطعمة الصديقة للبشرة مثل الثوم والبطاطا الحلوة والأفوكادو والسبانخ، إضافة إلى اللوز والجوز ولحوم الدجاج والسمك، يساهم في زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد ويحافظ على شبابه ونضارته.

3- تجنب الأطعمة الغنية بالسموم

تحتوي الكثير من الأطعمة على عدد من السموم الضارة التي تلحق أضراراً بالبشرة، لذا لا بد من الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على مواد تحلية اصطناعية، ومواد حافظة، وملونات ونكهات اصطناعية، إضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المتحولة.

4- تجنب تناول الأطعمة السكرية

قد لا تساهم الأطعمة السكرية على الإصابة بالبدانة فحسب، بل قد تتسبب في شيخوخة البشرة، وذلك لأنها تؤدي إلى التهابات في الجسم، الأمر الذي ينعكس سلباً على صحة الجلد والبشرة نتيجة لإنتاج الأنزيمات التي تكسر الكولاجين والإيلاستين، وبالتالي نشوء التجاعيد وترهل الجلد.

5- تقليل استهلاك الوجبات السريعة

يؤثر استهلاك الوجبات السريعة الغنية باالدهون سلباً على صحة الجلد، ويساهم بشكل فعال في تسريع شيخوخة البشرة.

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