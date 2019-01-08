تركيا – أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، هو نظير مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وذلك في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين عن احتمال استقباله للأخير اليوم.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب خروجه من اجتماعه مع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي اليوم الثلاثاء.

وأكد أردوغان “في الأساس السيد إبراهيم قالن هو نظير بولتون، ولذلك فثمة لقاء بينهما، ونحن بدورنا لو رأينا ضرورة لهكذا لقاء لوافقنا على إجرائه، إلا أن السيد قالن، ومن ثم رئيس هيئة أركاننا، أجروا لقاءات معه، ولدي عمل مكثف، ولا داعي للقائي في الوقت الراهن”.

وردا على سؤال أحد الصحفيين: “هل نعتبر عدم استقبالكم بولتون رد فعل لتصريحات الأخير حول تركيا في وقت سابق، أجاب أردوغان ” لا داعي لهذا الأمر”.

وحول سؤال عن خطة زيارته إلى روسيا، أشار أردوغان أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة بعد، وأن تركيا تنتظر موعدا من الجانب الروسي.

وردا على سؤال حول احتمال إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أردوغان “قد يحدث في أي لحظة، وقد تكون هناك ضرورة لإجراء اتصال (بينه وبين ترامب) في أي لحظة عقب زيارة بولتون (إلى تركيا اليوم الثلاثاء)”.

واحتضنت العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين وفد تركي برئاسة متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ووفد أمريكي يرأسه مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون.