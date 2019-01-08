أول عمل لحلا شيحة بعد العودة من الاعتزال.. من البطل؟

أول عمل لحلا شيحة بعد العودة من الاعتزال.. من البطل؟

مصر – ترددت أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية أن حلا شيحة ستعود إلى الساحة الفنية من خلال عملين، الأول مع عادل إمام والثاني مع محمد سعد، ولكن حلا اختارت في النهاية محمد رمضان للعودة معه إلى الفن بعد اعتزال استمر لسنوات طويلة .

حلا وافقت بشكل مبدئي على بطولة مسلسل “زلزال” للنجم محمد رمضان، والمقرر عرضه بموسم الدراما الرمضاني القادم.

وكانت حلا قد أثارت جدلاً كبيراً بعد خلعها الحجاب وإعلانها عودتها للفن بعد اعتزال استمر لمدة عشر سنوات، وتباينت الآراء حول قرار عودتها للفن، وأصبحت أخبارها الشخصية والصور التي تنشرها من خلال حسابها على إنستغرام محل إهتمام الكثير .