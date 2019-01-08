الدنمارك – أعلنت الدنمارك أن الاتحاد الأوروبي وافق، الثلاثاء، على فرض عقوبات على المخابرات الإيرانية، بعد اتهامها بالتخطيط لاغتيال معارضين إيرانيين على الأراضي الأوروبية.

وكتب وزير خارجية الدنمارك أندرس سامويلسن عبر تويتر، “يوم مهم للسياسة الخارجية الأوروبية! وافق الاتحاد الأوروبي للتو على فرض عقوبات ضد المخابرات الإيرانية، بسبب مؤامراتها لتنفيذ اغتيالات على الأراضي الأوروبية”، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وأضاف سامويلسن أن ذلك “إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي تؤكد أننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا”.

وتوترت العلاقات بين الدنمارك وإيران، بعد اتهام كوبنهاغن لطهران بالتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال على أراضيها ضد قادة الفرع المحلي لـ “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” الإيرانية المعارضة، وهو اتهام نفته طهران بشكل قاطع.