المنامة – افاد مجلس التنمية الاقتصادية البحريني(حكومي)، الثلاثاء، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى المملكة خلال 2018، بلغ 314 مليون دينار (832.8 مليون دولار).

وأضاف المجلس في بيان وصل “الأناضول”، أن الاستثمارات الجديدة تركزت في 92 شركة أجنبية، بقطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية، والسياحة والعقارات.

وشملت القطاعات أيضا، التعليم والرعاية الصحية إلى جانب تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والخدمات المالية، حسب البيان.

وتوقع البيان، أن تساهم الاستثمارات في خلق أكثر من 4700 فرصة عمل بالمملكة على مدى الثلاث سنوات القادمة، كما ستدعم آلاف من الوظائف غير المباشرة.

وتزيد الاستثمارات الجديدة بنسبة 13.7 بالمائة عن المحققة في 2017، والبالغة 276 مليون دينار (733 مليون دولار)، وفق حسابات الأناضول.

ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، يشكل هيئة حكومية نشطة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، ويركز المجلس على قطاعات اقتصادية مستهدفة تشكل ميزة تنافسية للمملكة.

والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

(الدينار البحريني = 2.65 دولار)