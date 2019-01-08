السودان – أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، الثلاثاء، إن الجيش قادر على حفظ مكتسبات البلاد.

جاء ذلك في كلمته في ختام مهرجان عسكري تدريبي شمال شرق مدينة عطبرة (شمال)، وفق وكالة الأنباء السودانية.

و”عطبرة” كانت مهد المظاهرات التي خرجت في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث أحرق المحتجون مقر الحزب الحاكم في المدينة.

وسقط خلال احتجاجات عطبرة، 3 قتلى، وفقا للحكومة السودانية.

وأضاف البشير أن “الذين تآمروا على السودان بكل أسف زرعوا في وسطنا بعض العملاء وبعض الخونة الذين استطاعوا أن يستغلوا بعض ضعاف النفوس الذين كسروا وحرقوا وخربوا”، دون تحديد من هم الذين يتحدث عنهم.

وتابع: “ما في جيش صبر وصمد وانتصر وأفشل كل مخططات الأعداء إلا الجيش السوداني لم تنتكس رايته، يقاتل ويدافع ويقدم الشهيد تلو الشهيد”.

وزاد: “نحن نعمل من أجل برنامج لتطوير القوات المسلحة بمراحل مختلفة والاهتمام بالفرد بتأهيله وتدريبه وتمكينه من استخدام هذه المعدات وكذلك الاهتمام به في معاشه”.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.‎

وهذه هي ثاني زيارة للبشير لولاية سودانية، منذ بدء الاحتجاجات، حيث زار ولاية الجزيرة (وسط) منذ أسبوعين.