اليمن – أكدت قيادة التحالف العربي، “تثمينها جهود قائد فريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية، الجنرال باتريك كامرت خصوصا مع تعنت الحوثيين في تطبيق اتفاق السويد”.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي: “انتهاكات جماعة أنصار الله الحوثية متواصلة منذ الدقائق الأولى من وقف إطلاق النار بتاريخ 28 ديسمبر 2018م، وبلغت اختراقات مليشيا الحوثي الإرهابية حتى اليوم 368 اختراقا وما زالت مستمرة في أعمال الاختراق التي تخالف اتفاق السويد”.

وأكدت دعم قيادة القوات المشتركة للتحالف لـ”الجيش الوطني اليمني الملتزم بوقف إطلاق النار”، حسب التحالف.

وتطرق المالكي خلال مؤتمر صحفي خاص بقيادة القوات المشتركة للتحالف عقده في الرياض، إلى ما أسماها بـ”المسرحية الهزلية الساخرة التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية حاولت خلالها القيام بتفسير بنود الاتفاق بما يتوافق مع أهواء مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران”، مؤكدا أن إعلان الحوثيين تسليم ميناء الحديدة لخفر السواحل ليس له أي علاقة بإدارة الموانئ اليمنية.

وذكر أن الحوثيين لا يحترمون فريق المراقبين الدوليين، مشيرا إلى مواصلتهم أعمال حفر الخنادق واستخدام السواتر الترابية للتمويه وتخزين الأسلحة في الخنادق، حسب قوله.

المصدر: واس