ليببا- نشرت قوة الردع الخاصة أمس الإثنين أسماء مطلوبين إرهابيين ثبت تورطها بقضايا إرهاب ومشاركتهم في عمليات التفجير وارسال الانتحاريين لإستهداف بعض المؤسسات المدنية والعسكرية في طرابلس وغيرها من المدن الليبية.

قوة الردع أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنه نتيجة التحقيقات والاستدلالات التي جرت مع بعض المقبوض عليهم في قضايا ارهاب توصلت لبعض الحقائق وأسماء شخصيات وهما مالك الصادق الخازمي وفتحي نصر الصويعي تبث تورطها في العمليات الانتحارية التي إستهدفت بوابة الفقهاء ومجمع المحاكم مصراتة والمفوضية العليا للانتخابات وتفجير مبنى المؤسسة الوطنية للنفط وكان أخر أعمالهم الهجوم على مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس.

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وأشارت القوة إلى أن أغلب تحركات هذه العناصر الإرهابية في ضواحي مدينة سبها “القرضة،الثانوية،حي عبد الكافي،الطيوري،غدوة والمزارع المحيطة بها وكذلك منطقة أم الأرانب التي يتواجد بها بعض من عناصر تنظيم داعش،لافتةً إلى أن التنظيم يتحرك بين نقاط التفتيش بأوراق شخصية مزورة وكذلك التنكر بزي نسائي بعض الأحيان.

وطالبت القوة المواطنين مشاركة هذه البيانات عن المطلوبين المرفق صورهم ،داعيةً كل من يتعرف عليهم مراسلة الصفحة الرسمية لقوة الردع الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.