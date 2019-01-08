ليبيا – نقل الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك اليوم الثلاثاء تأكيد رئيس المجلس الرئاسي على المضي قدما في خطوات تعزيز الاستقرار الأمني.

السلاك أوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء أن الاستقرار الأمني يأتي عبر إستكمال الترتيبات الأمنية وتنفيذ الخطط الأمنية المتفق عليها لتأمين الأرواح والممتلكات وتشديد الحراسة على المنشآت الحيوية من قبل مختلف الأجهزة المعنية وإيجاد قناة تواصل تفضي إلى صيغ تفاهمية لتجاوز كل ما من شأنه أن يؤخر إنجاز هذه الاستحقاقات.

وفيما يتعلق بالجنوب،قال السلاك إن رئيس المجلس الرئاسي يولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة ما صدر من قرارات لحل المختنقات ومعالجة مختلف الأزمات بالجنوب وما تم طرحه أثناء زيارته لمدينة أوباري،مؤكدا أنه وفي هذا الصدد وصلت إلى منطقتي أوباري وغات 20 سيارة محملة بالوقود على أن تصل إلى باقي المناطق تباعا كما تم اتخاذ إجراءات مماثلة وعاجلة بشأن إيصال السيولة والغاز والأدوية.

وحول قطاع الكهرباء،أوضح السلاك وفقا للشركة العامة للكهرباء ارتفاع حجم التوليد إلى ما يقارب 6000 ميغا وات مع دخول وحدة الرويس وانتهاء أعمال الصيانة في عدد من المحطات في مقابل حجم استهلاك 7500 ميغاوات.

الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي أكد أن شركة الكهرباء تعمل لتقليص هذا العجز الذي يتسبب في زيادة ساعات طرح الأحمال عبر إدخال المزيد من المحطات إلى الخدمة وعلى رأسها محطة “أوباري” والتي بدأت الترتيبات الفنية لتشغليها بعد وصول الفريق الفني الذي يتكون من مجموعة من المهندسين الليبيين الذين خضعوا لبرنامج تدريبي في دولتي ألمانيا وتركيا لتأهيلهم لتشغيل المحطة في ظل غياب العناصر الأجنبية وسيشرعون في تشغيلها خلال هذا الشهر لتضيف 600 ميجا وات إلى الشبكة الكهربائية.

وبخصوص عمل الإعلاميين، قال السلاك إن رئيس المجلس الرئاسي يعرب عن إحترامه الكامل للصحفيين والإعلاميين ويؤكد على حقهم في تغطية مختلف الأحداث والوصول إلى المعلومة ويعتبر أنّ أي تصرف يصدر اتجاههم بخلاف هذا النهج تصرفاً فرديًا محل استهجان ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن سياسة الوفاق اتجاه الصحافة والإعلام، مؤكدا وقد تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تكراره.