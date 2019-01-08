ليبيا – بعد طول جد وتراشق إعلامي ، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أخيراً إنهاء عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز التي يترأسها ميلاد الهجرسي وإحالة كافة إختصاصاتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس .

المجلس الرئاسي طالب في قراره رقم 10 /2019 والذي تلقت المرصد نسخة منه بالعمل بالقرار من تاريخ صدوره و إلغاء كل حكم يخالفه ،داعياً الجهات المختصة بتنفيذه.

وفي سياق متصل، أكدت لجنة أزمة الوقود والغاز في بياناً لها على إلتزامها بقرار الرئاسي بشأن إنهاء عملها، مقدمةً الشكر لرئيسه فائز السراج بمنحها الثقة خلال الفترة الماضية وتفهمها لحجم الضغط الدولي والمحلي بإستمرار عمل اللجنة.

اللجنة أشارت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إلى أن قرار إلغاء عملها يعد أكبر دليل على أن اللجنة ليست كيان وهمي وجسم غير قانوني كما تداولته بعض الجهات خلال ألايام الماضية .

يُشار إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله طالب في وقت سابق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإيقاف ما وصفها بـ” المفرقعات الإعلامية ” التي يقوم بها الهجرسي .

كما إتهم صنع الله الهجرسي بإنتحال صفة رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز،لافتاً إلى أن الكثيرين قد تعاملوا مع هذه اللجنة التي وصفها بـ”الوهمية” في الماضي بحسن نية كما إعتبر في الوقت ذاته بأن الهجرسي إستغل ذلك لايهام العامة وإكتساب المصداقية.

فيما أعربت لجنة أزمة الوقود والغاز عن رفضها لإتهامات صنع الله لها بأنها مجموعة تنتحل الصفة بقيادة ميلاد الهجرسي التي أوضحت بأن المجلس الرئاسي وإدارته القانونية بإمكانها فقط تقديم إفادة بشأن قانونية لجنة ازمة الوقود والغاز قبل أن يحسم السراج هذا الصراع لصالح صنع الله .

المرصد – متابعات