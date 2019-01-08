ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء مع كل من رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطاري ورئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي.

السراج إطلع خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي التابع لحكومة الوفاق على المشاريع المدرجة بخطة عمل هيئة الشباب والرياضة واحتياجات المؤسسات الرياضية بمختلف المناطق، مبدياً استعداد حكومة الوفاق لتطوير وصيانة المرافق والمراكز الرياضية وإنشاء مراكز جديدة.



وفيما يخص المنطقة الشرقية تحديداً أصدر السراج تعليماته باستكمال وإنشاء عدد من المشاريع التي تم عرضها خلال الاجتماع ومن بينها المدينة الرياضية ببنغازي والساحات الشعبية بطبرق، داعياً إلى الاجتماع بجهاز تطوير المرافق حتي يتم التنسيق بشان هذه المشاريع.



كما أكد السراج على ضرورة الاهتمام بالأندية الرياضية، مشيداً بالدور الذي تلعبه في المجتمع كمنارات رياضية واجتماعية وثقافية تؤكد على مفاهيم الانتماء ووحدة البلاد وترابط أهلها.