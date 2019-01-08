ليبيا – قام أمس الاثنين فريق من اللجنة الدولية للإغاثة المتمثلة في المنسق الميداني للجنة دافيد شاستر بزيارة ميدانية لمدينة تاورغاء

حيث كان في مقدمة مستقبلبة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس المحلي تاورغاء محمد عقيلة مدير مكتب الخدمات الصحية تاورغاء برفقة الوفد مدير مكتب مصراتة وسرت التابع للجنة الدولية للاغاثة.

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وإطلع فريق اللجنة على الأوضاع والمتطلبات والمشاكل الصحية التي تعاني منها المنطقة حيث سيتم تقديم الخدمات الصحية المناسبة لمنطقة تاورغاء عن طريق اللجنة الدولية للإغاثة.