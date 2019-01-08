ليبيا – علق المتحدث باسم الجيش العميد أحمد المسماري أمس الإثنين على قرار النائب العام الصديق الصور باعتقال عبد الحكيم بلحاج ‏وإبراهيم جضران لقيادتهما مجموعات مسلحة وتورطهم بعدة هجمات وجرائم‎.‎

المسماري وصف القرار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بانوراما” الذي يبث عبر إذاعة “سبوتنيك” وتابعته صحيفة المرصد القرار بأنه خطوة مهمة وإيجابية على طريق تطهير ليبيا من رعاة الإرهاب والإرهابيين الذين عاثوا في البلاد فساداً وإجراماً.

وقال إن هذا القرار ستكون له دون شك تداعيات على المشهد الليبى العام لأنه رسالة إلى كل أمراء الحرب وتنظيمات الإسلام السياسي خاصة تنظيم الإخوان والقاعدة وبقية الميليشيات تُؤشر إلى بدء ساعة السقوط التى ستشمل كل الأدوات الوظيفية التى ساهمت فى تدمير ليبيا بحسب قوله.