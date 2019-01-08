ليبيا – أكد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز الموقوف عن العمل من قبل السراج ميلاد الهجرسي إلتزامه بما جاء في قرار المجلس الرئاسي بإيقاف عمل لجنته التى وصفها رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله بـ”الوهمية” وإحالة كافة إختصاصاتها للمؤسسة .

الهجرسي قال في تصريح خاص لقناة “ليبيا 218” إنه يتفهم الضغط الكبير الذي مورس على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لوقفه عن العمل ، معتبراً بأنه استطاع منع تهريب الوقود والسلع وهذا سبب فوضى وإحتجاجات في الدول المجاورة على حد زعمه.

وأشار إلى أنه لا يكنُّ أي كُره لتونس ومالطا والدول الأخرى إلا أنه من الواجب الحفاظ على الثروات الليبية والدفاع عنها ، موضحاً بأن لجنته واجهت عملاء 40 دولة في الداخل ورفضت جميع الإغراءات والعروض المالية للسماح لهم في التهريب الذي يكبد الدولة أكثر من 3 مليارات سنوياً حسب قوله.

يشار إلى أنه وبعد رسائل من شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط لوزارة الداحلية ورئيس الرئاسي حول تورط الهجرسي ولجنته في عمليات تهريب الوقود عن طريق دعاية إعلامية له وللجنة التى وصفت بـ”الوهمية” قرر السراج إيقاف الهجرسي ولجنته عن العمل .