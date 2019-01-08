ليبيا – سلم رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء الآليات والأسلحة والعتاد الخاصة بقوة تأمين الجنوب بحضور وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.

الحكومة المؤقتة أنهت بحسب مكتبها الإعلامي تجهيز قوتين أمنيتين معززتين بمختلف أنواع الأسلحة والإمكانيات مهمتها بسط الأمن في الجنوب.

وبدوره،أعلن وزير الداخلية أن هاتين القوتين تم التجهيز لهما بتعليمات من الثني وبالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال بوشناف إن مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تخصيص 100 مليون دينار لاستتباب الأمن في الجنوب جرى بها تجهيز أكثر من 100 عربة ذات دفع رباعي محملة بجميع أنواع الأسلحة المتوسطة وأجهزة الاتصال ذات المدى القصير والطويل.

وأشار إلى أن هذه العربات المسلحة زودت بدعم لوجستي متمثل في الأسلحة الخفيفة للأفراد إضافة إلى سيارات الإسعاف وسيارات نقل الوقود والتموين والذخائر ،موضحاً أن هاتين القوتين هما فرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية وفرع الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية بالجنوب على أن تكون تبعيتهما المباشرة لوزير الداخلية.

المستشار بوشناف لفت إلى إنه على الرغم من الانقسام السياسي وتعدد الاصطفافات إلا أن الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية آلت على نفسها ألا تترك أهالي الجنوب تعصف بهم عصابات الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة وعصابات الحرابة والسرقة والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات إضافة إلى الإرهاب.

وأضاف وزير الداخلية قائلا: “ليعلم أهالي الجنوب أن الحكومة المؤقتة هي حكومة لكل الليبيين وأنهم شركاء في الوطن وأن الحكومة المؤقتة و وزارةالداخلية لن تتخلى عنهم وتتركهم عرضة للتهميش والانفلات الأمني”.

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