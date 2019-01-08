بعد ابتعادهما عن الناس.. تطورات جديدة في علاقة نجم “اراب ايدول” وخطيبته

بعد ابتعادهما عن الناس.. تطورات جديدة في علاقة نجم “اراب ايدول” وخطيبته

مصر – في ما لا يزال الغموض يسيطر على علاقة الإعلامية المصرية مي حلمي وخطيبها المطرب محمد رشاد، يبدو ان زفافهما أصبح قريبا، ولكنها يصران على إبقاء الامر وتفاصيل حياتهما الشخصية بعيدة عن الناس.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة حلمي التي نشرتها اخيراً، وبدت فيها بغاية السعادة، وعلقت على الصورة: “وكلما تقول تكون، فتخيل ما تشاء وقل ما تحب ان تبقى، واعلم انه سيحدث”، لتنهال عليها التعليقات التي تستنتج عودتها لرشاد بعد خلاف ادى الى إلغاء زفافهما قبل ساعتين من اتمامه.

وكانت حلمي ايضاً وعدت متابعيها بمفاجأة قريبا، قائلة: “هو يعلم وأنا أعلم أنه لا يوجد أعز منا علينا.. مفاجأة سارة في الطريق”، ما زاد من التعليقات والشكوك بشأن زفافها من نجم “ارب ايدول” من جديد، ولكن بعيداً عن مواقع التواصل .

وكانت علاقة مي حلمي ومحمد رشاد قد انهارت وفي تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، وطلبت بعدها العروس من الجميع اعطاءهما المساحة والوقت لمعالجة المشكلة التي حصلت بينهما، مؤكدة ان الحب ينتصر في النهاية دائماً.