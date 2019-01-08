ليبيا – قال عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني إن البلدية تعاني عديد المختنقات أبرزها مشكلة إدارة النفايات ،مشيرا إلى أن 500 مليون دينار مخصصة للشركة العامة للنظافة من الموازنة العامة للدولة تذهب هباء.

الباروني أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” أن البلدية تشكو عدم وجود شبكات للمياه والصرف الصحي وهو اختصاص الشركة العامة للمياه ووزارة المرافق.

وأضاف أن دور شركة النظافة معدوم وأن البلدية تشكو نقصاً في المدارس واكتظاظ الفصول الدراسية إلى جانب عدم توفر مباني إدارية وذلك لأن المدينة لم تكن في السابق مركزاً إدارياً.

وأشار عميد البلدية إلى أن وزارة الحكم المحلي تعاني نقص الإمكانيات ولا تحصل مايخصص لها من ميزانية طوارئ ، مبيناً ان القيمة التي رصدت في أكتوبر 2018 وصلت ناقصة ووزعت على 120 بلدية وسط حالة غلاء الأسعار وكثرة المختنقات التي تواجه البلديات بشكل عام.