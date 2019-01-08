ليبيا – بحث رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي الصقر بوجواري اليوم الثلاثاء مع عدد من المسؤولين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع السكة الحديدية سُبل تفعيل المشروع بالمدينة والمناطق المجاورة لها.

رئيس المجلس التسييرى أبدى بحسب المكتب الإعلامي للبلدية إستعداده التام للعمل على تفعيل المشروع لأهميته.

واتفق المجتمعون على توفير مقر لإدارة المشروع في بنغازي والعمل على تذليل الصعاب المتعلقة بالعوائق الواقعة في مسار المشروع إضافة إلى تعديل مسار خط السكة الحديدية الذي يمر بالمنطقة الحرة المريسة بالتنسيق مع إدارة المنطقة الحرة ومصلحة التخطيط العمراني.

وأكد بوجواري على أهمية المحافظة على هذا المشروع وتفعيله وعدم التعدي على مسارات تنفيذه خدمة للصالح العام.