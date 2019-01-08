روسيا – دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول محطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغييزه في مقاطعة كالينينغراد بأقصى غربي روسيا جعلت المنطقة مستقلة في مجال الطاقة عن دول الجوار.

ويتيح تشغيل المرفق الجديد الذي أطلق عليه اسم “مارشال فاسيليفسكي” تسيير طريقة بديلة لإمداد المقاطعة بالغاز الطبيعي وزيادة أمنها في مجال الطاقة.

وقبل بدء تشغيل المحطة البحرية هذه كانت مقاطعة كالينينغراد المنفصلة عن باقي الأراضي الروسية برا والمرتبطة بها بحرا، تعتمد بشكل كلي على إمدادات الغاز الطبيعي عن طريق الترانزيت البري، حيث تم توريد الغاز الطبيعي إلى كالينينغراد عبر خط أنابيب الغاز “مينسك – فيلنوس – كاوناس – كالينينغراد”، أي عبر أراضي بيلاروس وليتوانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن إطلاق المحطة الجديدة التي تبلغ قدرتها 2.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، سيغطي جميع احتياجات المقاطعة، مشيرا إلى أن المشروع وهو الأول من نوعه في أراضي روسيا، يزيل مخاطر عبور الغاز عبر أراضي جيرانها نهائيا.

المصدر: وكالات