واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين “تسير بكل جيد للغاية”.

وبدأت بكين وواشنطن المحادثات التجارية، الإثنين، وتستمر اليوم، بهدف إنهاء الخلافات القائمة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأكد ترامب في تغريدة على موقع تويتر: “المحادثات مع الصين تسير بشكل جيد للغاية”.

وقالت وزارة التجارة الصينية مساء الجمعة الماضية، إن المحادثات تهدف لبلورة الاتفاقات التجارية التي تم التوصل إليها بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بالأرجنتين، الشهر الماضي.

والمحادثات التي انطلقت أمس، أول اجتماع وجها لوجه بين الدولتين حول التجارة منذ أن وافق شي وترامب على هدنة لمدة 90 يوما في بوينس آيرس، مطلع الشهر الماضي.

ووافق ترامب، على تعليق الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية على الواردات السنوية من الصين والبالغة قيمتها 200 مليار دولار، حتى بداية مارس/ آذار المقبل، يجري خلالها الدخول في مفاوضات مشتركة.

ويدفع ترامب الصين، للحد من الحواجز التجارية ووقف سرقة الملكية الفكرية المزعومة.

كما قررت الصين بشكل مؤقت، خفض التعريفات الجمركية على واردات السيارات الأمريكية لنفس الفترة.