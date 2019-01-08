أبوظبي – أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” عن تسيير أول حافلة ركاب مستدامة تعمل بالكهرباء بالكامل على مستوى المنطقة.

وسيتم إدراج الحافلة ضمن أسطول الحافلات التابع لدائرة النقل بأبوظبي، وستكون التعرفة مجانية حتى شهر مارس 2019.

وتم تصميم “الحافلة المستدامة” بحيث تكون قادرة على تحمل مستويات الحرارة والرطوبة العالية، والتي تمثل تحديات رئيسية أمام أداء وكفاءة عمل المركبات الكهربائية. وتعاون في تطوير الحافلة كل من شركة “مصدر” وشركة “حافلات للصناعة” في أبوظبي، وسيمنز الشرق الأوسط، حيث تتضمن الحافلة 30 مقعداً، وهي قادرة على قطع مسافة 150 كلم في كل عملية شحن، كما تم تزويدها بألواح شمسية لتزويد الأنظمة المساعدة ضمن الحافلة بالكهرباء.

المصدر: الإمارات اليوم